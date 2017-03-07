Отметила раньше времени: в Апатитах задержали пьяную автомобилистку

08 Марта 2017 года, 14:20

АПАТИТЫ/ 8 марта/ БИ-ПОРТ - Ночью 7 марта 2017 года сотрудники Отдела вневедомственной охраны, следуя по маршруту патрулирования в Апатитах, обратили внимание на автомобиль марки «Форд». Машина двигалась по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Сотрудники Росгвардии остановили автомобиль для проверки. За рулем оказалась женщина 1981 года рождения. Документов на управление транспортным средством при ней не было, к тому же от женщины резко пахло алкоголем. Для дальнейшего разбирательства сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вызвали наряд ДПС и передали им нарушительницу, действия которой попадают под квалификацию статьи 12.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения…». Данная статья определяет наказание в виде наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.