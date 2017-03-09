Топливо подорожало на некоторых заправках Мурманской области

09 Марта 2017 года, 17:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 марта /БИ-ПОРТ – Мурманское УФАС России сообщает итоги мониторинга розничных и оптовых цен на нефтепродукты за период с 27 февраля по 5 марта.

Результат мониторинга розничных цен показал, что у ООО «Колизей» цены на АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо выросли на 10 коп. (37,00 руб., 39,73 руб. и 41,30 руб.).

ООО «Витэк» увеличило цены на АИ-92 на 20 коп. (37,89 руб.), а на дизельное топливо – на 30 коп. (41,99 руб.). Цены на АИ-95 остались на прежнем уровне.

У ООО «Спецтехнология Плюс» цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли на 10 коп. (37,10 руб. и 41,30 руб.), цены на АИ-95 увеличились на 20 коп. (39,80 руб.).

У остальных продавцов цены не изменились.