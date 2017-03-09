Airbus показал летающий автомобиль

09 Марта 2017 года, 20:20

Аэрокосмическая компания Airbus совместно с дизайн-студией Italdesign представили концепт личного транспорта будущего под названием Pop.Up. Задумка получилась довольно оригинальной.

Pop.Up состоит из трех частей. Первая - это карбоновая капсула для двоих пассажиров, размеры которой составляют 2,6 метра в длину, 1,4 метра в ширину и 1,5 метра в высоту. Вторая часть и третья часть - это электрические модули-платформы для передвижения по земле и воздуху.

Воздушный модуль состоит из восьми вращающихся в противоположные стороны пропеллеров мощностью в 182 лошадиные силы. Максимальная скорость полета - 100 км, дальность также 100 км. Взлет и посадка проходят вертикально. Во время езды по земле автомобиль использует два электромотора, запас хода которых составляет 130 километров, а зарядка батарей занимает 15 минут. Максимальная скорость на земле равна 100 км/ч.

Идея создателей состоит в том, что для использования Pop.Up клиент использует мобильное приложение, которое рассчитывает оптимальный маршрут до конечной точки назначения, и исходя из текущей обстановки (пробки, погода и т.п.) вызывает соответствующую платформу к капсуле. То есть человек находится рядом с капсулой, через смартфон выбирает точку назначения, а дальше к капсуле самостоятельно приезжает или прилетает необходимый модуль. Неиспользуемая в это время платформа остается заряжаться на зарядной станции.

Когда появится серийная версия Pop.Up и сколько она может стоить на рынке в Airbus пока умалчивают.

В официальном видео показывается принцип работы концепта: