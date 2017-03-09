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Главная » Авто » Nissan обновил кроссовер Qashqai
 
 
 
 
09 Марта 2017 года, 20:45

Nissan обновил кроссовер Qashqai


Компания Nissan провела плановый рестайлинг популярному паркетнику Qashqai, в ходе которого модель получила обновленный дизайн и новые опции.

Внешне кроссовер преобразился существенно. Новинка отличается абсолютно новой передней частью - преображения коснулись капота, бампера, решетки радиатора и фар, которые стали адаптивными. Сзади изменения тоже есть, но не такие кардинальные - задний бампер получил декоративные серые вставки, а фонари стали светодиодными с другим контуром. Кроме того, кузов обзавелся новыми цветами Vivid Blue и Chestnut Bronze.

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А вот в салоне обновлённого Кашкая изменений поменьше. Самая заметная новинка - новый усеченный трехспицевый руль с хромированной вставкой. Немного изменилась компоновка кнопок и появились новые материалы отделки. Дополнительная шумоизоляция и задние стекла с увеличенной толщиной привели к снижению уровня шума в салоне. Для топ-версии Tekna+ предлагаются новые сиденья с кожей Nappa. Помимо этого, в мультимедии NissanConnect поменялся интерфейс и среди опций появилась аудиосистема Bose с семью динамиками.

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В техническом плане рестайлинговый Кашкай получил перенастронное рулевое управление и подвеску, но главная технофишка - автопилот ProPilot. Система автономного вождения работает только в пределах одной полосы на шоссе, но зато полностью может брать управление автомобилем на себя. ProPilot заведует акселератором, тормозами и удерживает автомобиль на полосе. Также в ProPilot включены такие функции как автоматическое экстренное торможение, распознавание пешеходов, дорожных знаков и камера кругового обзора.

Моторная гамма осталась прежней - на нашем рынке паркетник продается с бензиновыми двигателями 1.2 (116 л.с.), 2.0 (144 л.с.) и 1.6-литровым дизелем (130 л.с.). Агрегаты сочетаются вместе с вариатором и 6-ступенчатой «механикой».

В Европе новый Nissan Qashqai появится в июле, а у нас чуть позже, так как потребуется время для налаживания локальной сборки на предприятии под Санкт-Петербургом.

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