Nissan обновил кроссовер Qashqai

09 Марта 2017 года, 20:45

Компания Nissan провела плановый рестайлинг популярному паркетнику Qashqai, в ходе которого модель получила обновленный дизайн и новые опции.

Внешне кроссовер преобразился существенно. Новинка отличается абсолютно новой передней частью - преображения коснулись капота, бампера, решетки радиатора и фар, которые стали адаптивными. Сзади изменения тоже есть, но не такие кардинальные - задний бампер получил декоративные серые вставки, а фонари стали светодиодными с другим контуром. Кроме того, кузов обзавелся новыми цветами Vivid Blue и Chestnut Bronze.

А вот в салоне обновлённого Кашкая изменений поменьше. Самая заметная новинка - новый усеченный трехспицевый руль с хромированной вставкой. Немного изменилась компоновка кнопок и появились новые материалы отделки. Дополнительная шумоизоляция и задние стекла с увеличенной толщиной привели к снижению уровня шума в салоне. Для топ-версии Tekna+ предлагаются новые сиденья с кожей Nappa. Помимо этого, в мультимедии NissanConnect поменялся интерфейс и среди опций появилась аудиосистема Bose с семью динамиками.

В техническом плане рестайлинговый Кашкай получил перенастронное рулевое управление и подвеску, но главная технофишка - автопилот ProPilot. Система автономного вождения работает только в пределах одной полосы на шоссе, но зато полностью может брать управление автомобилем на себя. ProPilot заведует акселератором, тормозами и удерживает автомобиль на полосе. Также в ProPilot включены такие функции как автоматическое экстренное торможение, распознавание пешеходов, дорожных знаков и камера кругового обзора.

Моторная гамма осталась прежней - на нашем рынке паркетник продается с бензиновыми двигателями 1.2 (116 л.с.), 2.0 (144 л.с.) и 1.6-литровым дизелем (130 л.с.). Агрегаты сочетаются вместе с вариатором и 6-ступенчатой «механикой».

В Европе новый Nissan Qashqai появится в июле, а у нас чуть позже, так как потребуется время для налаживания локальной сборки на предприятии под Санкт-Петербургом.