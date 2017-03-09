Toyota показала концепт автомобиля без руля и педалей

09 Марта 2017 года, 21:00

На международном автошоу в Женеве Toyota представила любопытный концепт i-TRIL, представляющий собой еще одно видение транспортного средства будущего. Концепт создан японцами совместно с французской дизайн-студией ED2.

В Toyota позиционируют i-TRIL как альтернативу автомобилям сегментов A и B, городскому общественному транспорту и мотоциклам. Главный клиент для такого автомобиля - «одинокая городская женщина 30-50 лет с двумя детьми, ведущая активный и яркий стиль жизни».

Особенность машинки - полное отсутствие педалей газа и тормоза, а также рулевого колеса. Управление происходит с помощью двух джойстиков под обе руки. Для ускорения и торможения необходимо нажимать соответствующие кнопки на штурвале. Между двумя джойстиками находится сенсорный дисплей, куда выводится вся информация. Но нажимать на экран нет необходимости - все взаимодействие с компьютером автомобиля голосовое.

Посадочная формула i-TRIL «1+2» - спереди кресло водителя и два места сзади, куда могут поместиться не только дети, но и взрослые люди. Водительское сиденье при открытии двери типа «крыло бабочки» поворачивается на 90 градусов для облегчения посадки/выхода. Сама же дверь не имеет ручек ни снаружи, ни внутри. Любопытная делать - подголовник для водителя прикреплен к потолку.

Хотя концепт имеет четыре колеса (спереди 19 дюймов, сзади - 20), но благодаря технологии Active Lean, способен наклоняться в поворотах, как мотоцикл. Система анализирует поворот рулевого колеса, скорость движения и данных с гироскопа, чтобы позволить автомобилю наклониться на нужный угол без риска опрокидывания.

Управлять i-TRIL можно как самостоятельно, так и довериться автономному режиму. Силовая установка электрическая, запас хода - более 200 км, что для ежедневного перемещения по городу достаточно.

Toyota подготовила красочный видеоролик, где показываются все способности концепта: