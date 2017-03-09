11 пьяных водителей задержали на дорогах Мурманской области

10 Марта 2017 года, 09:29

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 марта/ БИ-ПОРТ – За минувшие сутки в Мурманской области было выявлено 421 нарушение правил дорожного движения на территории Мурманской области. Сотрудниками ГИБДД установлено, что 50 нарушений допущено пешеходами, из них шесть – несовершеннолетними.

За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 11 водителей. Кроме того зарегистрировано пять нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 183 нарушения ПДД. Всего было оформлено 48 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.