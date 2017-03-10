Депутаты Госдумы привлекли Правительство РФ к рассмотрению закона о парковках на газоне

10 Марта 2017 года, 10:44

РОССИЯ/ 10 марта /БИ-ПОРТ – Проблема с парковкой на газонаха будет решаться с привлечением правительства – совет Госдумы принял решение обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с соответствующей просьбой, рассказали источники «Известий» в нижней палате парламента.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект депутатов Свердловской области, предусматривающий для автомобилистов штрафы от 1 до 5 тысяч рублей за проезд или парковку на газоне или других озелененных территориях.

Первоначально планировалось принять документ в первом чтении на этой неделе, однако Совет Госдумы принял решение обратиться к Дмитрию Медведеву, чтобы найти совместные способы решения проблемы незаконной парковки на газонах. Отмечается, что особую актуальность законопроект приобрел в связи с тем, что нынешний 2017-й объявлен в России Годом экологии.

Поводом для отправления проекта закона на рассмотрение в Правительство может послужить неопределённость, поскольку не ясно, к какой сфере относятся соответствующие нарушения — к сфере дорожного движения или охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. Сейчас в некоторых регионах уже приняты местные законы, предусматривающие наказание за парковку на газонах, однако автовладельцам не раз удавалось оспорить эти законы в Верховном суде РФ.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратил внимание на сложность в дифференцировании нарушений, поскольку зеленые территории могут быть разной принадлежности. Так, одни «газоны» могут быть элементами дороги, и тогда следует внести изменения в ПДД, что может сделать только Правительство, другие же могут быть отнесены к дворовым территориям, и тогда это станет проблемой экологического характера.

Кроме того, депутаты отмечают, что в федеральном законодательстве вообще отсутствует такое понятие, как «газон». Не раскрывается и содержание термина «озелененные территории», хотя в законах он встречается.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов также обращает внимание на отсутствие законодательного определения термина «газон», поэтому при желании к нему можно отнести любой участок земли, на котором растет что-то зеленое, или обычные грунтовые площадки. Кроме того, по мнению Шкуматова, стоит подумать о том, как фиксировать эти нарушения зимой, когда земля под снегом и льдом, а знака нет.

Фото: domsovet.tv