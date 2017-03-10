Депутаты Госдумы привлекли Правительство РФ к рассмотрению закона о парковках на газоне

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на март 2017 года
Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска» Туры выходного дня в Центре отдыха «Огни Мурманска»
Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном Форум социальных технологий «Город – это мы» впервые прошел в Заполярном
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске начался образовательный конгресс для медиков
 
 
 
 

Курсы валют 10.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,5807
0,4416
1 USD
Доллар США
58,8318
0,5688
1 EUR
Евро
61,9911
0,2848
10 NOK
Норвежских крон
68,8913
0,1574
10 SEK
Шведских крон
65,0169
0,2939
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
1.5 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

СМИ назвали причину крушений двух самолетов на «Адмирале Кузнецове»
10 Марта 2017, 11:10
СМИ назвали причину крушений двух самолетов на «Адмирале Кузнецове»
В Мурманской области пройдут антитеррористические учения
10 Марта 2017, 10:55
В Мурманской области пройдут антитеррористические учения
Национальный перевозчик Финляндии сегодня отменит более сотни внутренних рейсов
10 Марта 2017, 10:16
Национальный перевозчик Финляндии сегодня отменит более сотни внутренних рейсов
Губернатору Мурманской области Марине Ковтун – 55 лет
10 Марта 2017, 10:11
Губернатору Мурманской области Марине Ковтун – 55 лет
 
 
 
 

Самое читаемое

Главный федеральный инспектор Андрей Калинин покинул Мурманскую область
09 Марта 2017, 13:40
В Кировске простились с журналистом Александром Кашиным
09 Марта 2017, 13:30
Кому в кризис жить хорошо
09 Марта 2017, 12:25
Представители крупного китайского холдинга посетили Мурманскую область
09 Марта 2017, 17:00
В Мурманске на один пешеходный переход станет меньше
09 Марта 2017, 15:31
Топливо подорожало на некоторых заправках Мурманской области
09 Марта 2017, 17:17
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » Депутаты Госдумы привлекли Правительство РФ к рассмотрению закона о парковках на газоне
 
 
 
 
10 Марта 2017 года, 10:44

Депутаты Госдумы привлекли Правительство РФ к рассмотрению закона о парковках на газоне


РОССИЯ/ 10 марта /БИ-ПОРТ – Проблема с парковкой на газонаха будет решаться с привлечением правительства – совет Госдумы принял решение обратиться к премьер-министру Дмитрию Медведеву с соответствующей просьбой, рассказали источники «Известий» в нижней палате парламента.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект депутатов Свердловской области, предусматривающий для автомобилистов штрафы от 1 до 5 тысяч рублей за проезд или парковку на газоне или других озелененных территориях.

Первоначально планировалось принять документ в первом чтении на этой неделе, однако Совет Госдумы принял решение обратиться к Дмитрию Медведеву, чтобы найти совместные способы решения проблемы незаконной парковки на газонах. Отмечается, что особую актуальность законопроект приобрел в связи с тем, что нынешний 2017-й объявлен в России Годом экологии.

Поводом для отправления проекта закона на рассмотрение в Правительство может послужить неопределённость, поскольку не ясно, к какой сфере относятся соответствующие нарушения — к сфере дорожного движения или охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. Сейчас в некоторых регионах уже приняты местные законы, предусматривающие наказание за парковку на газонах, однако автовладельцам не раз удавалось оспорить эти законы в Верховном суде РФ.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратил внимание на сложность в дифференцировании нарушений, поскольку зеленые территории могут быть разной принадлежности. Так, одни «газоны» могут быть элементами дороги, и тогда следует внести изменения в ПДД, что может сделать только Правительство, другие же могут быть отнесены к дворовым территориям, и тогда это станет проблемой экологического характера.

Кроме того, депутаты отмечают, что в федеральном законодательстве вообще отсутствует такое понятие, как «газон». Не раскрывается и содержание термина «озелененные территории», хотя в законах он встречается.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов также обращает внимание на отсутствие законодательного определения термина «газон», поэтому при желании к нему можно отнести любой участок земли, на котором растет что-то зеленое, или обычные грунтовые площадки. Кроме того, по мнению Шкуматова, стоит подумать о том, как фиксировать эти нарушения зимой, когда земля под снегом и льдом, а знака нет.

Фото: domsovet.tv

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Мурманске за парковку на газоне будет штрафовать не ГИБДД, а мэрия
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта