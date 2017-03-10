Volvo отзывает российские кроссоверы XC90

10 Марта 2017 года, 18:30

Компания Volvo объявила о начале сервисной кампании в отношении кроссоверов XC90 нового поколения, проданных в России с 2015 по 2016 год. Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва является ненадежное крепление дренажного шланга системы кондиционирования.

«Этот шланг предназначен для отвода из автомобиля конденсата, образующегося в установке кондиционирования воздуха. В случае его ненадежного крепления влага может проникать в пассажирский салон, что приводит к проблемам в работе системы кондиционирования воздуха. Если течь не будет обнаружена, то со временем это может сказаться на работе других электрических систем автомобиля. В этом случае в модуль снабжения водителя информацией могут поступать различные предупреждающие сообщения, указывающие на появление неисправности», - сообщили в ведомстве.

На проблемных автомобилях проверят крепление дренажного шланга системы кондиционирования, и при необходимости проведут его замену. Как обычно, все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев. В ближайшее время дилеры Volvo оповестят клиентов о необходимости заехать в сервис.

Это первый отзыв автомобилей Volvo в России в 2017 году. Последний раз российский офис шведской компании проводил отзыв в декабре прошлого года, когда в сервис были приглашены владельцы 3762 машин. Тогда отзыв затронул хэтчбек V40, универсалы V70 и V60, паркетник V40 Cross Country, а также седаны S60 и S80. Проблемные автомобили были реализованы с 2011 по 2015 год. Причиной тогдашней сервисной акции послужили возникновение проблем с двигателем при высокой нагрузке на него после холодного запуска или резкого разгона на еще не прогретом агрегате. Если вовремя не устранить данный дефект, то может возникнуть утечка охлаждающей жидкости или подтекание масла с запахом и даже задымлением.