На Auto.ru выставили на продажу 3000-сильный суперкар

10 Марта 2017 года, 20:11

На портале купли-продажи автомобилей Auto.ru выставили самый мощный и дорогой экземпляр. Итак, встречайте - американский гиперкар Saleen S7 с тюнинговым двигателем мощностью более 3000 лошадиных сил и стоимостью в 45 миллионов рублей.

Продавец диковинного автомобиля привел следующий комментарий:

«Уникальный проект на базе редчайшего и коллекционного Saleen S7. Автомобиль с завода был на заднем приводе и с атмосферным двигателем, но в тюнинг-ателье Total Race Saleen полностью переделали, теперь в нем 3000+ л.с., уникальная система полного привода и множество других сопутствующих переделок».

Начинку суперкара, как и написал продавец, основательно переделали: объем мотора увеличили с 7 до 9,8 литров, полностью заменили электрику, топливную систему, поставили две турбины, модернизировали трансмиссию, поменяли задний привод на полный (с возможностью отключить переднюю ось), а также установили тормозной парашют. Пробег - всего 300 километров.

Данный экземпляр предназначен исключительно для гонок и демонстрационных заездов - по дорогам общего пользования на 3000-сильном суперкаре особо не поездишь из-за низкого клиренса. Именно этот оранжевый монстр установил рекорд России, разогнавшись до 375 км/ч на одном километре.

Стандартный Saleen S7 производился с 2000 по 2007 год. Машину собирали вручную. Купе оснащалось 7-литровым атмосферным V8 от Ford мощностью 558 сил, механической 6-ступенчатой коробкой и задним приводом. Всего Saleen построил 300 штук S7.

Ознакомиться с предложением можно тут.