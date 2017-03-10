В ДТП с пассажирскими автобусами пострадали 5 человек

11 Марта 2017 года, 12:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/11 марта/БИ-ПОРТ - Сегодня около 09:00 на автодороге Кировск – Коашва столкнулись два автобуса. ДТП произошло в двух километрах от Коашвы.

По предварительной информации, на перекрестке пассажирский автобус «МАЗ», следуя по маршруту, не предоставил преимущества автобусу «Икарбус». Известно, что на месте ДТП сотрудники работали полиции и спасатели.

« В 10 часов 14 минут в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кировск - Коашва. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 3 человека, 1 ед.техники», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области.

По факту ДТП проводится проверка. Как пояснили в УМВД, в результате столкновения пострадали пять пассажиров. Сейчас они получают помощь медиков в стационаре. Информация о состоянии здоровья уточняется.

Фото: opentown.ru