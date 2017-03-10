Более 40-ка человек попали в ДТП по дороге в Коашву

11 Марта 2017 года, 13:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 марта/ БИ-ПОРТ - Более 40 пассажиров находились в автобусах, которые столкнулись на автодороге Кировск – Коашва. Только один человек получил серьезные травмы.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром в двух километрах от Коашвы. По предварительной информации, на перекрестке пассажирский автобус «МАЗ», следуя по маршруту, не предоставил преимущества автобусу «Икарбус».

В аварии пострадали пять пассажиров. «По предварительной информации, только один пассажир получил ранения и госпитализирован, остальные – обслужены амбулаторно. Все пострадавшие в момент аварии находились в рейсовом автобусе «МАЗ»», - сообщила «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

Фото: opentown.ru