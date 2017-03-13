В Мончегорске женщину, переходившую дорогу, сбили дважды

13 Марта 2017 года, 12:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – В прошедшую пятницу с мест ДТП в Мурманской области в медицинские учреждения были госпитализированы два пешехода. Так, в Мончегорске 69-летнюю женщину за две минуты сбили сразу два автомобиля. Пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу на улице Бредова, когда в 20:38 ее сбил водитель «Hyundai Solaris».

«Спустя две минуты на эту же женщину, оставшуюся на дороге, допустил наезд «Ford Mondeo». Водитель, которого находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в областном ГИБДД.

Ранее около 16:00 в Мурманске на улице Карла Маркса управлявший «BMW», двигаясь со стороны улицы Старостина в сторону улицы Папанина, допустил наезд на пешехода на регулируемом перекрестке. В результате 53-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Как уточняют в ГИБДД, по данному ДТП проводится проверка.