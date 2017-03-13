Житель Оленегорска лишился водительских прав за управление в состоянии опьянения

13 Марта 2017 года, 13:15

ОЛЕНЕГОРСК/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске местный житель осужден за вождение в пьяном виде. Прокуратурой города поддержано гособвинение по уголовному делу согласно статье 261.1 Уголовного кодекса. Юрий Желонкин ранее привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Он, будучи пьян, сел в автомобиль и направился по улице Строительная в сторону Мончегорского шоссе.

«Сотрудники ОВО задержали водителя у девятого дома на улице Южная в Оленегорске. В ходе расследования дела подсудимый вину признал полностью», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

За содеянное Желонкина ждет наказание в виде 400 часов обязательных работ и лишение водительских прав на три года.

Фото: auto.newsler.ru