За выходные на дорогах Мурманской области пострадало 18 человек

13 Марта 2017 года, 13:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области 18 человек получили травмы различной степени тяжести за прошедшие трое суток. Всего за это время сотрудниками зарегистрировано восемь ДТП с пострадавшими. Первая авария зафиксирована на 1230 километре дороги «Санкт Петербург – Мурманск». Водитель автомобиля «Subaru Forester», выезжая на трассу «Кола» со стороны города Апатиты, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Volkswagen Transporter». С места была госпитализирована 25-летняя пострадавшая – пассажирка «Volkswagen».

В Мурманске на улице Подгорная также 10 марта управлявший «Peugeot» не уступил дорогу автомобилю «Ford». В результате столкновения 43-летняя пассажирка «Peugeot» обслужена амбулаторно.

Помимо этого, в прошедшую пятницу в медицинские учреждения были госпитализированы два пешехода.

На следующий день, 11 марта, водитель автобуса МАЗ, двигаясь со стороны Кировска в направлении Восточного рудника АО «Апатит», выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ИК-301.

«Пять пассажиров автобусов госпитализированы в медицинское учреждение, а также водитель и другие пятеро пассажиров обслужены амбулаторно», – сообщили в областном ГИБДД.

Напомним, что по данному факту возбуждено административное производство. Еще одна авария с участием общественного транспорта произошла вчера в Мурманске на проспекте Кольском. Водитель «Peugeot» неправильно выбрал скоростной режим и врезался в впереди идущий троллейбус. В результате 59-летняя пассажирка «Peugeot» была госпитализирована.

В региональном центре уже сегодня был госпитализирован 40-летний пассажир ВАЗа-2115. ДТП произошло в 01:25 на 12 километре автоподъезда к Мурманску. Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с автомобилем «Mazda», выехав на встречную полосу.

Фото: opentown.ru