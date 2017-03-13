Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов

13 Марта 2017 года, 15:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Кировска проводит проверку по факту аварии, произошедшей 11 марта на автодороге «Кировск – Коашва» с участием двух пассажирских автобусов.

«Будет дана оценка действиям должностных лиц организаций, осуществляющих перевозки людей, а также действиям организаций, на которые возложены обязанности по содержанию указанного участка дороги», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Одновременно будут оценены действия, принимаемые отделом ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Апатитский» как в рамках осуществления дорожного надзора, так и в сфере принятия мер по устранению причин, повлекших ДТП. Известно, что данная проверка находится на контроле прокурора города Юрия Кочевинова.

«Автобус, принадлежащий АО «Мурманскавтотранс» выполнял пригородную регулярную пассажирскую перевозку, а автобус, принадлежащий АО «Апатит» двигался со стороны Восточного рудника и выполнял перевозку на заказ. Предположительной причиной дорожно-транспортного происшествия является то, что водитель автобуса АО «Мурманскавтотранс» не справился с управлением», – отмечают в надзорном органе.

Напомним, в результате столкновения пострадало 11 человек.

Фото: opentown.ru