В Мурманске появится новый светофор

13 Марта 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 13 марта/ БИ-ПОРТ – В ближайшее время в районе остановки Алексея Хлобыстова на нерегулируемом пешеходном переходе будет установлен новый светофор. В администрации Мурманска отмечают, что изменения сделают движение более комфортным как для пешеходов, так и для водителей.

Напомним, с сегодняшнего дня закрыт пешеходный переход от дома №38 к дому №33 по проспекту Героев-североморцев. Теперь переход осуществляется только от дома №40 к дому №33а по проспекту Героев-североморцев.

«Пешеходный переход на пересечении проспекта Героев-североморцев с улицей Чумбарова-Лучинского стал более безопасным. Новая схема позволяет беспрепятственно выезжать с улицы Чумбарова-Лучинского в южном направлении по обеим полосам движения», – сообщил председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Константин Мастюгин.

В настоящее время активные изменения по организации движения происходят по всему региональному центру.

АГМ