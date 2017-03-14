Ferrari празднует 70-летие

14 Марта 2017 года, 19:30

70 лет назад, 12 марта 1947 года, родилась легенда автоспорта — в этот день первый собранный автомобиль Ferrari выехал на дороги. В тот день, из ворот скромного завода в Модене, на красной Ferrari 125 выехал лично основатель марки Энцо Феррари.

По случаю выпуска Ferrari 125, итальянская марка сняла стильный видеоролик, отлично передающий ностальгию по старым временам и нынешнюю высокотехнологичную эпоху.

В Ferrari запланировали празднества практически на весь 2017 год. Самые масштабные мероприятия по случаю юбилея пройдут в Маранелло 9 и 10 сентября. Конечно же, Гран При Формулы 1 в Монце 1-3 сентября тоже пройдет по-особенному. Представители марки пообещали незабываемые сюрпризы всем болельщикам и гостям Маранелло.

Кроме того, 12 марта заработал сайт www.ferrari70.com, посвященный великому наследию прославленной итальянской марки. Настоятельно рекомендуем выделить время и изучить этот сайт.