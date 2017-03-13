15 пьяных водителей задержано за сутки в Мурманской области

14 Марта 2017 года, 09:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедший понедельник сотрудниками ГИБДД выявлено 459 нарушений правил дорожного движения. Из них 28 нарушений допущено пешеходами, восемь – несовершеннолетними.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 15 водителей. Зарегистрировано 14 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 239 нарушений ПДД. Семь водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего оформлено 63 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.