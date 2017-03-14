В России отзывают 43 тысячи автомобилей Skoda

14 Марта 2017 года, 20:00

Российский офис Volkswagen объявил о масштабном отзыве автомобилей марки Skoda, которая входит в группу немецкого бренда. В сервис отправятся 43 151 «Шкод» с коробкой передач DSG, среди которых модели Octavia, Yeti, Rapid, Superb, Fabia, проданные с 2012 по 2016 год.

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва является некорректно работающий блок управления.

«Причиной отзыва автомобилей Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», — рассказали в ведомстве.

В сервисе у проблемных авто проверят работу коробки передач DSG и обновят её программное обеспечение. Дилеры обещают, что весь процесс займет не больше часа. Как обычно, все работы для клиентов проведут бесплатно.

В ближайшее время уполномоченные автосалоны оповестят владельцев отзывных машин о необходимости приезда в сервис, но можно проверить свой автомобиль и самостоятельно. Для этого надо сверить VIN-номер со списком отзывных моделей. Список находится здесь.