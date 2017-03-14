Водитель грузовика, сбивший пенсионерку в Мурманске, получил два года условно

14 Марта 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Приговор по факту гибели 61-летней женщины в результате наезда грузовика вступил в законную силу. Ленинский районный суд назначил Антону Казмину два года лишения свободы условно с лишением водительских прав также на два года. Водитель был осужден по части третьей статьи 264 Уголовного кодекса за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«От адвоката и осужденного ранее поступила апелляционная жалоба, в которой они полагали приговор суда незаконным и необоснованным, и просили прекратить уголовное дело за примирением с потерпевшим – сыном погибшей. Ему была выплачена денежная компенсация морального вреда за причинение по неосторожности смерти его матери» – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Государственное обвинение возражало против удовлетворения апелляции, поскольку с 2015 по 2016 год Казмин 11 раз нарушил ПДД, за что неоднократно подвергался административной ответственности. В результате приговор был оставлен без изменения.

Напомним, смертельное ДТП произошло 26 марта прошлого года. Осуждённый управлял грузовиком «Hyundai», когда допустил наезд на женщину, передвигавшуюся на костылях. Он двигался задним ходом от магазина, расположенного по улице Лобова. Сообщалась, что водитель пытался привлечь внимание при помощи звукового сигнала, но она не отреагировала.

Фото: Мурманск