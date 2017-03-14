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Жизнь в Мурманске


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Главная » Авто » Мужчину госпитализировали с места ДТП на дороге «Оленегорск-Ловозеро»
 
 
 
 
14 Марта 2017 года, 10:45

Мужчину госпитализировали с места ДТП на дороге «Оленегорск-Ловозеро»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 марта/ БИ-ПОРТ – Вчера, 13 марта, на 52 километре дороги «Оленегорск-Ловозеро» водитель автомобиля ТагАз не справился с управлением и съехал в кювет.

«В результате 67-летний мужчина был госпитализирован с места ДТП в медицинское учреждение», – рассказали «Би-порту» в областном ГИБДД.

Помимо этого, стало известно, в результате ночной аварии на 12 километре подъезда к Мурманску пострадало четыре человека: 40-летний пассажир ВАЗа-2115 от госпитализации отказался, вместе с ним амбулаторно были обслужены еще один пассажир и водитель, а также 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Mazda». Авария произошла по вине пьяного водителя, который выехал на встречную полосу.

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