Новый Discovery уже в М-Моторс Премиум

14 Марта 2017 года, 13:10

МУРМАНСК/ 14 марта/ БИ-ПОРТ - Инновации в «М-Моторс Премиум». Пройди «тест-драйв» с помощью технологии виртуальной реальности и познакомься с новым Discovery раньше старта продаж.

Удивительная инновация появилась в дилерском центре «М-Моторс Премиум» официальный дилер Jaguar Land Rover. Это новый способ продажи автомобилей с использованием технологий виртуальной реальности. Теперь, придя в автосалон, клиент может ознакомиться с новой моделью, до того как автомобиль появится в шоу- руме.

С помощью VR-очков можно совершить «виртуальный тест-драйв» новых автомобилей Land Rover, которые еще не поступили в продажу на территории России. Эта технология дает возможность познакомиться с автомобилем в натуральную величину и максимально подробно изучить его особенности еще до того, как он станет доступен в продаже. Благодаря новейшим цифровым технологиям и реалистичной анимации VR, в процессе виртуального тура клиенты получат возможность не просто оценить облик автомобиля, но и даже заглянуть под капот.

Также осмотреть салон автомобиля можно с разных ракурсов. Помимо этого, покупателям в скором времени будет доступна специальная программа для планшетов – она поможет еще более детально изучить все характеристики выбранной модели.

Познакомитесь с новыми технологиями уже сейчас!

Вас ждут в дилерском центре «М-Моторс Премиум» по адресу: проспект Кольский, 124. Телефон 8 (8152) 99-77-99.