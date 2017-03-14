В Ford автоматизировали прохождение ТО

14 Марта 2017 года, 20:40

Компания Ford вместе с североамериканским подразделением Panasonic придумала новый способ прохождение планового технического обслуживания. Как сообщили в компании, новый процесс записи в сервис «сделан максимально дружелюбно и позволит клиентам сэкономить много времени для более важных дел».

Запись на ТО происходит с помощью специальных терминалов Smart Service Kiosk, работающих 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Водитель на сенсорном экране вводит свое имя, адрес, телефон и email, после чего выбирается модель авто и необходимые сервисные работы. Далее создается секретный пин-код, который нужно запомнить — он понадобится для возврата ключей после проведения ТО. Ключи от авто клиент оставляет в самом терминале, где и получает потом их обратно.

Когда клиент сдал ключи в терминал, на его email приходит письмо с подтверждение записи автомобиля в сервис и QR-код, который вместе с пин-кодом нужен для последующего возврата ключей и оплаты ТО с помощью банковской карты.

Пройти идентификацию можно и без ввода данных — для этого надо просканировать штрих-код на водительских правах. Кроме выбора нужных работ из списка (например, замена колодок, масла, проверка подвески и т.п.), водитель может описать специфическую проблему с авто или оставить комментарий в дополнительном текстовом поле.

Коротко говоря, процесс записи на ТО в Smart Service Kiosk напоминает выбор заказа с помощью терминалов в фаст-фуд компаниях, только с чуть большим вводом дополнительной информации.

«Новые круглосуточные терминалы Smart Service Kiosk позволяют владельцам автомобилей Ford быстро сдать машину для сервисного обслуживания, при этом оставить и забрать ключи можно в любой удобный момент времени, независимо от графика работы дилерского центра и степени занятости персонала», — сообщил директор Ford Global Distribution Strategy Брэд Браунэл.

Клиентское тестирование Smart Service Kiosk стартовало в начале 2017 года на базе дилерского центра Lafontaine Ford в городе Бирч Ран, штат Мичиган. Тестирование займет три месяца, после чего руководство Ford примет решение о массовом запуске терминалов по всей стране.

В Ford подготовили видео, в котором наглядно показывает принцип работы Smart Service Kiosk: