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Главная » Авто » По видеозаписи драки между водителями в Мурманске полицейскими проводится проверка
 
 
 
 
15 Марта 2017 года, 11:14

По видеозаписи драки между водителями в Мурманске полицейскими проводится проверка


МУРМАНСК/ 15 марта - 14 марта при мониторинге сети Интернет сотрудниками полиции была выявлена запись с видеорегистратора, размещенная для публичного просмотра, на которой видно, как после столкновения двух автомобилей на перекрестке улиц Карла Маркса и Полярные Зори водитель одного автомобиля бьет водителя другого автомобиля.

По факту размещения данной видеозаписи в сети Интернет была проведена проверка, в ходе которой установлено, что 13 марта 2017 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Полярные Зори в районе д. 62 по ул. Полярные Зори около 18.30 произошло столкновение двух автомобилей «Лада Гранта» и «Daewoo».

На место происшествия прибыл наряд ДПС. В результате столкновения автомобилей никто не пострадал. На момент приезда полиции драки уже не было, с заявлением о причинении телесных повреждений к сотруднику ГИБДД ни один из водителей не обращался.

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску с заявлениями о причинении вреда здоровью обращений, а также сообщений из медицинских учреждений не поступало.

В связи с тем, что при просмотре видеозаписи видно, как один мужчина бьет другого, данное деяние может быть расценено как нарушение общественного порядка. По факту правонарушения руководством УМВД России по Мурманской области назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция просит очевидцев инцидента, а также потерпевшего обратиться в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску для установления обстоятельств произошедшего.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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