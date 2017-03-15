В Мурманске ограничат движение по случаю Праздника Севера

15 Марта 2017 года, 14:46

МУРМАНСК/ 15 марта/ БИ-ПОРТ – До главного спортивного события этих выходных в Заполярье осталось два дня. В эту субботу на центральной улице Мурманска будет дан официальный старт 83 Праздника Севера. В связи с торжественными мероприятиями будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца.

С 00:00 17 до 00:00 18 марта:

– по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов;

С 14:00 до 23:00 17 марта:

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна.

Как отмечают в городской администрации, все вышеуказанные участки будут освобождены от припаркованного транспорта.