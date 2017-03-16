Дополнительный автобусный маршрут соединит Ленинский округ и Нефтебазу

16 Марта 2017 года, 10:26

МУРМАНСК/ 16 марта/ БИ-ПОРТ — С 20 марта «Электротранспорт» вводит дополнительный автобусный рейс из Ленинского округа. Новый маршрут вводится в экспериментальном режиме, он будет следовать до конечной остановки автобуса №11 «Нефтебаза».

От улицы Чумбарова-Лучинского автобус будет отправляться в 06:31. Он проследует по проспекту Героев-североморцев, улице Челюскинцев и улице Шмидта до улицы Подгорной, и затем — до конечной маршрута №11.

Обратно автобус отправится в 06:59 и проследует до конечной маршрута №5 «улица Аскольдовцев». В «Электротранспорте» отмечают, что маршрут вводится по многочисленным обращениям граждан.