За сутки на дорогах области зафиксировано 455 нарушений ПДД

16 Марта 2017 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – На территории области за прошедшую среду выявлено 455 нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД сообщают, что 15 нарушений допущено пешеходами, два из которых совершили несовершеннолетние. Четыре водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения, еще пять – за неуплату административных штрафов. Кроме этого, выявлено 16 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации зарегистрировано 212 нарушений ПДД. Всего было оформлено 60 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.