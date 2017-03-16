«Аэропорт Мурманск» вернул старую схему остановки автотранспорта

16 Марта 2017 года, 14:49

МУРМАШИ/ 16 марта/ БИ-ПОРТ – С сегодняшнего дня в «Аэропорту Мурманск» возобновлена схема движения общественного и автомобильного транспорта. Теперь посадка и высадка пассажиров будет производиться в привычном месте – на остановке общественного транспорта. Об этом «Би-порту» сообщили в администрации Кольского района.

Напомним, с конца января 2017 года все автобусы, привозящие пассажиров и работников в аэропорт, останавливались прямо у центрального входа в здание аэровокзала. До этого автобусы и маршрутки были вынуждены осуществлять посадку пассажиров фактически прямо на дороге, поскольку решением суда аэропорту было предписано обеспечить 50-метровую зону безопасности, в которую попадала специально оборудованная остановка общественного транспорта.

Не так давно на заседании аэропортовой комиссии по авиационной безопасности Кольского района было принято решение об обеспечении кратковременной остановки автомобилей в зоне безопасности для посадки или высадки пассажиров, а также о приведении площади, прилегающей к зданию аэропорта, в надлежащий вид.

«Для частных автомобилей слева от проезжей части предусмотрена площадка для кратковременной остановки, связанной с посадкой или высадкой пассажиров. На днях эта площадка была тщательно расчищена от снега», - сообщили агентству в районной администрации.

В ближайшее время на указанной территории будут приведены в соответствие дорожные знаки. Водителей, которые будут бросать свои автомобили в зоне посадки и высадки пассажиров, будут штрафовать, а их автомобили – эвакуировать.