На дорогах Мурманской области произошло 71 столкновение автомобилей

17 Марта 2017 года, 10:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД оформлено 71 столкновение автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего за минувшие сутки зарегистрировано 361 нарушение правил дорожного движения. Из которых 20 совершено пешеходами, семь – несовершеннолетними.

Зафиксировано семь нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Четыре водителя задержаны за вождение в пьяном виде, еще один – за неуплату административных штрафов. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 174 нарушения ПДД.