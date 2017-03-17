В России появятся обязательные дорожные стандарты

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Праздник сноубординга в «Огнях Мурманска» Праздник сноубординга в «Огнях Мурманска»
Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы Выбор новой квартиры в Петербурге: важные нюансы
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют» Филармония приглашает 8 апреля на концерт «Фонограф-Дебют»
В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей В Мурманском индустриальном колледже очередной День открытых дверей
 
 

Видеоновости16+

Сегодня в программе «Вовремя»: до финала конкурса «Краса Заполярья-2017» остается совсем немного
 
 
 
 

Курсы валют 17.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
71,4650
-0,8359
1 USD
Доллар США
58,2437
-0,8691
1 EUR
Евро
62,4897
-0,3531
10 NOK
Норвежских крон
68,6407
-0,2409
10 SEK
Шведских крон
65,6600
-0,2692
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.9 м/с
давление 735.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Работники Мурманскводоканала жалуются губернатору на директора
17 Марта 2017, 13:20
Работники Мурманскводоканала жалуются губернатору на директора
Сегодня в Мурманске зажгут огонь Праздника Севера
17 Марта 2017, 13:07
Сегодня в Мурманске зажгут огонь Праздника Севера
Ветер в Мурманской области усилится до 20 м/с
17 Марта 2017, 09:57
Ветер в Мурманской области усилится до 20 м/с
Закрыт проезд по автодороге Заполярный-Сальмиярви
17 Марта 2017, 09:56
Закрыт проезд по автодороге Заполярный-Сальмиярви
 
 
 
 

Самое читаемое

«Аэропорт Мурманск» вернул старую схему остановки автотранспорта
16 Марта 2017, 14:49
В деле о взяточничестве директора музея-заповедника «Кижи» допросили главного свидетеля
16 Марта 2017, 17:15
Вступил в силу приговор по очередному уголовному делу в отношении бывшего директора «СПТБ Звездочка» Фёдора Барашко
16 Марта 2017, 18:55
Экс-северянка Елена Ваенга стала заслуженной артисткой республики Марий Эл
16 Марта 2017, 19:27
Пожар в кафе Мурманской области тушили девять человек
16 Марта 2017, 16:15
Минтруд обнародовал проект переноса праздников на 2018 год
16 Марта 2017, 18:48
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Авто » В России появятся обязательные дорожные стандарты
 
 
 
 
17 Марта 2017 года, 12:35

В России появятся обязательные дорожные стандарты


РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – МВД разработало единый обязательный перечень национальных правил, который призван обеспечить безопасность дорожного движения и ввести обязательность соблюдения национальных стандартов. Законопроект будет передан в профильные ведомства на следующей неделе, а после отправится в правительство для согласования. Он включает в себя 25 стандартов применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений, требования к эксплуатационному состоянию отбойников, а также сводов правил. Так, отсутствие светофора на пешеходном переходе через многополосную дорогу будет считаться нарушением. «Известия» сообщают, что в процессе обсуждения документа в него будут внесены изменения.

«Не исключено, что в ходе финального обсуждения в нем появится и пункт о дорожном покрытии», – подчеркивают в издании.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
«Россия» - самый пунктуальный перевозчик февраля
2.
Официальные курсы валют на 17 марта
3.
За 8 лет число получивших российское гражданство через брак выросло в 50 раз
4.
Официальные курсы валют на 16 марта
5.
Официальные курсы валют на 15 марта
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта