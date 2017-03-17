В России появятся обязательные дорожные стандарты

17 Марта 2017 года, 12:35

РОССИЯ/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – МВД разработало единый обязательный перечень национальных правил, который призван обеспечить безопасность дорожного движения и ввести обязательность соблюдения национальных стандартов. Законопроект будет передан в профильные ведомства на следующей неделе, а после отправится в правительство для согласования. Он включает в себя 25 стандартов применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений, требования к эксплуатационному состоянию отбойников, а также сводов правил. Так, отсутствие светофора на пешеходном переходе через многополосную дорогу будет считаться нарушением. «Известия» сообщают, что в процессе обсуждения документа в него будут внесены изменения.

«Не исключено, что в ходе финального обсуждения в нем появится и пункт о дорожном покрытии», – подчеркивают в издании.