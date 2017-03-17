Виновному в смертельном ДТП в Кольском районе дали два года колонии

17 Марта 2017 года, 15:17

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 17 марта/ БИ-ПОРТ – На автодороге «Мишуково – Снежногорск» 8 октября 2016 года водитель «Москвича-214122» превысил скорость и допустил занос на полосу встречного движения. Результатом стало столкновение с «Mitsubishi ASX». Женщина, 1951 года рождения, находившаяся в «Mitsubishi», скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще одному пассажиру этого же автомобиля причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

В результате виновным в аварии признан рядовой Сергей Лымарь. Гаджиевским гарнизонным военным судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Фото: VistaNews.ru