Пять пешеходов пострадали на дорогах Мурманской области

20 Марта 2017 года, 11:56

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Пять участников ДТП получили травмы различной степени тяжести за прошедшие трое суток на территории Мурманской области. Первый наезд на пешехода был зафиксирован сотрудниками ГИБДД 17 марта в Апатитах.

«На улице Энергетической в 15:55, водитель «Audi А6» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате 51-летняя женщина была госпитализирована», – сообщили в областной Госавтоинспекции.

В Мурманске на следующий день на улице Чумбарова-Лучинского «Mercedes-Sprinter» двигался по прилегающей территории и в 21:18 сбил 52-летнего мужчину, он также был доставлен в больницу.

На проспекте Кольском 19 марта около 11:40 автомобиль ГАЗ-322132, при движении задним ходом по двору сбил 7-летний мальчика. Пострадавший доставлен в медучреждение. Еще одну жительницу Мурманской области госпитализировали с места ДТП в Мончегорске. На проспекте Металлургов около 13:50 водитель машины «Toyota Carina», при движении в сторону площади Революции, допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Напомним, в субботу на месте аварии скончался 45-летний пешеход.