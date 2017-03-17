Северяне допустили 1215 нарушений ПДД за прошедшие выходные

20 Марта 2017 года, 12:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта/ БИ-ПОРТ – Жителями Мурманской области за минувшие сутки было допущено 1215 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД выявили, что 81 нарушение допущено пешеходами, 28 из них совершены несовершеннолетними. В состоянии опьянения задержаны 24 водителя, еще 16 человек – за неуплату административных штрафов.

Зафиксировано 33 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД. Всего было оформлено 196 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.