В Мурманской области продолжается операция «Встречная полоса»

20 Марта 2017 года, 20:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 марта - С 10 марта на территории Мурманской области началось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

По статистике Госавтоинспекции, маневр выезда на встречную полосу сопряжен с повышенной опасностью и нередко приводит к серьезным последствиям, в связи с чем в целях профилактики данных нарушений сотрудники ГИБДД Мурмнаской области регулярно проводят операцию «Встречная полоса». В рамках операции сотрудники дорожной полиции особое внимание уделяют нарушениям ПДД и контролю за соблюдением скоростного режима. Выявление нарушений проводится в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования.

Так, только в течение первой недели в Мурманске сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области выявлено около 200 нарушений, в том числе установлены 9 фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и 74 случая превышения разрешенного скоростного режима.

Значительное количество нарушений выявлено в рамках скрытого патрулирования на автомобилях без проблесковых маячков и специальной окраски, в которых установлены видеорегистраторы. С водителями автотранспорта проведено около 700 профилактических бесед.

Стоит отметить, что «Встречная полоса» продлится на территории Мурманской области до конца марта.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области)