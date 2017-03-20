Дизельный Mitsubishi Pajero Sport приехал в Россию

20 Марта 2017 года, 21:13

Российский офис Mitsubishi назвал комплектации и дату начала продаж внедорожника Pajero Sport с дизельным двигателем. Ранее на российском рынка модель была представлена с единственным бензиновым 209-сильным агрегатом.

Pajero Sport на тяжелом топливе оснащен 2.4-литровым турбодизелем, отвечающим стандарту Евро-5. Мощность — 181 лошадиная сила и 430 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом».

Внедорожник будет поставляться в четырех комплектациях: Invite 6MT, Intense 8AT, Instyle 8AT и Ultimate 8AT.

Стандартное оснащение дизельного Pajero Sport довольно неплохое: подогревы передних сидений, кожаный мультируль, 18-дюймовые литые диски, индикатор уровня омывающей жидкости, климат-контроль, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, «противотуманки», системы ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме, боковые подножки и ЭРА-ГЛОНАСС. Топовый вариант «Спорта» включает обогрев руля и второго ряда сидений, датчики давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон и даже светодиодные фары.

Старт продаж намечен на начало апреля, цены огласят тогда же. Сейчас стоимость бензинового Pajero Sport начинается от 2 799 990 рублей.

В России новое поколение внедорожника продается с июля 2016 года. Сборка модели происходит в Таиланде.