Рассекречена внешность нового Volkswagen Polo

21 Марта 2017 года, 18:35

Издание Autocar опубликовало шпионские снимки хэтчбека VW Polo нового поколения. Автомобиль без какого-либо камуфляжа попался автошпионам на тестах в ЮАР.

Модель построят на новой платформе MQB, благодаря которой «Поло» прибавит в длине 9 сантиметров, что положительно скажется на просторе для задних пассажиров и объеме багажника. Помимо этого, переход на MQB сделает модель легче на 70 килограммов.

По информации Autocar, моторная гамма новинки будет состоять из 1.0-литрового бензинового двигателя с тремя цилиндрами в четырёх вариантах форсировки: 65-, 75-, 100- и 115 лошадиных сил. Также для нового «Поло» предложат мотор 1.5 мощностью 130 и 150 сил. Дизельные агрегаты представят 80-, 100- и 110-сильными моторами. Силовые установки укомплектуют вместе с пяти- или шестиступенчатой механикой. За доплату клиенты смогут заказать семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями.

Автомобиль в новой генерации получит множество современных опций. Среди них упомянуты мультимедиа с крупным сенсорным экраном, поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, автопарковщик Park Pilot, круговая камера обзора, бесключевой доступ и цифровая приборная панель для топовых комплектаций.

Новый Volkswagen Polo предстанет в виде пятидверного хэтчбека и седана — от трехдверной версии хэтча было решено отказаться. Но взамен этого к 2019 году в модельной линейке Polo появится компактный кроссовер, конкурентами которого станут Nissan Juke и Mazda CX-3.