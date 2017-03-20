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Главная » Авто » Сотрудниками ГИБДД задержаны 11 пьяных водителей
 
 
 
 
21 Марта 2017 года, 10:19

Сотрудниками ГИБДД задержаны 11 пьяных водителей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением за прошедшие сутки на дорогах Мурманской области выявлено 377 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД задержаны 11 пьяных водителей, еще шесть человек – за неуплату административных штрафов. Кроме этого, пешеходы допустили 19 нарушений, четыре из них совершены несовершеннолетними.

Зарегистрировано 14 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 124 нарушения ПДД. Всего было оформлено 85 столкновений с материальным ущербом и без пострадавших.

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