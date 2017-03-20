Нетрезвый водитель из Оленегорска отправится в колонию на пять месяцев

21 Марта 2017 года, 10:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Житель Оленегорска осужден к пяти месяцам колонии-поселения за управление автомобилем в состоянии опьянения. В августе прошлого года Иван Виноградов был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Бардина. Мужчина находился за рулем, осознавая, что лишен водительского удостоверения.

«Он поехал по городу по просьбе своих друзей. В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, что было учтено при вынесении наказания», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.

Однако суд пришел к выводу, что предыдущее наказание не оказало на него исправительного воздействия, и назначил ему более суровое «для восстановления социальной справедливости». Осужденный также лишен водительских прав на ближайшие три года.

Фото: steer.ru