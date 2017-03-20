В Петрозаводске недовольны качеством дорог после ремонта в 2016 году

21 Марта 2017 года, 14:26

ПЕТРОЗАВОДСК/ 21 марта/ БИ-ПОРТ – Из бюджета Петрозаводска в 2016 году пришлось выплатить 42 миллиона рублей. Траты были вызваны ущербом от ДТП по причине ненадлежащего качества дорожного покрытия. Оно ремонтировалось в прошлом году и все еще находится на гарантии. В настоящий момент мэрия проводит специальное обследование, по итогам которого в адрес бывшего подрядчика будет направлена претензия.

«Чтобы в ожидании ремонта горожане меньше страдали от бездорожья, а бюджет от исков автовладельцев, чиновники решили вновь прибегнуть к заделке ям холодным асфальтом, – сообщает «Губернiя Daily». – Оказалось, что применить данную технологию получится не везде. Не подвластны ей затопленные водой гигантские выбоины. Не зная, насколько они глубоки, петрозаводчане ежедневно оставляют в них свои колеса. Поэтому самую крупную из ям недавно просто засыпали, ухнув в нее девять кубов щебня. Правда, рядом осталось еще несколько выбоин, в которые горожане влетают с большой регулярностью».

Накануне местные депутаты сами смогли в этом убедиться во время обхода улиц. По их словам, до июня будет проведен ямочный ремонт. Для этого в бюджете заложены 35,5 миллиона рублей. Плюс часть средств удастся сэкономить на аукционах по нанесению дорожной разметки.