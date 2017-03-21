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Главная » Авто » «АвтоВАЗ» отзывает 106 тысяч автомобилей
 
 
 
 
21 Марта 2017 года, 21:10

«АвтоВАЗ» отзывает 106 тысяч автомобилей


«АвтоВАЗ» объявил о масштабной сервисной кампании. У 106 723 моделей Lada Kalina и Granta обнаружен дефект, требующий визита в сервис. Об этом сообщает «Росстандарт».

Отзыву подлежат автомобили с механической коробкой передач, проданные с 3 сентября 2015 года по сегодняшний день. Причиной отзыва Lada Kalina и Granta послужило перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления. На дефектных автомобилях установят защитную облицовку, которая исключит возможность перетирания трубок. Если при осмотре специалисты найдут следы контакта на трубках, то их заменят на новые. Как обычно, все ремонтные работы дилеры «АвтоВАЗа» проведут бесплатно.

В ближайшее время владельцев проблемных автомобилей оповестят о визите в сервис уполномоченные дилеры. Можно не дожидаться звонка дилера, проверив свой автомобиль самостоятельно по списку VIN-номеров на сайте «Росстандарта».

Последний отзыв продукции Волжского автозавода произошел летом 2016 года. Тогда в сервис оправились 7445 моделей Largus из-за оплавления провода реле, контролирующего включение вентилятора охлаждения.

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