Первое видео с кроссовером Rolls-Royce

21 Марта 2017 года, 21:33

На портале Motor1 появилось видео с первым в истории кроссовером Rolls-Royce. Автошпионы засняли закамуфлированный внедорожник на тестах в Швеции.

На данный момент о автомобиле известно немного. Первый полноприводный кроссовер от Rolls-Royce получит имя «Cullinan» — в честь самого большого алмаза в мире. Название для модели под стать, так как уже понятно, что этот кроссовер будет самым дорогим и роскошным в мире.

Rolls-Royce Cullinan получит новую алюминиевую платформу, которая вскоре станет основной для всех будущих моделей марки. А это означает, что новое поколение моделей от английского бренда будут легче, что отлично скажется на управляемости и топливной экономичности. Хотя какое дело до этих показателей владельцу Rolls-Royce?

Тем не менее, по информации Motor1, внедорожник, помимо 6.8-литрового бензинового V12, получит еще и гибридную версию. Кроме того, новое поколение седана Phantom, которое представят уже в этом году, также обзаведется гибридной модификацией. Даже для Rolls-Royce нужно следовать технологическим трендам.

Какие электронные помощники будут установлены на Cullinan пока не сообщается, но точно не система автопилота на трассах — по словам руководства Rolls-Royce, автопилот на их автомобилях — это водитель, который возит владельца. На данный момент только подтверждено, что внедорожник получит систему кругового обзора Surround View, которая используется на моделях BMW. С помощью Surround View можно выводить на центральном дисплее трехмерные изображения окружающего пространства и «вид сверху», что для большого внедорожника будет большим плюсом при маневрировании в узком пространстве и при парковке.

Единственным конкурентом Rolls-Royce Cullinan станет еще один люкс-внедорожник Bentley Bentayga. Мировая премьера первого кроссовера Rolls-Royce состоится в 2018 году.

На заглавном фото изображен дизайн будущей модели в представлении редакции Motor1.