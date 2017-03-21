Две женщины пострадали на дорогах Мурманской области за сутки

22 Марта 2017 года, 10:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – Две женщины получили травмы различной степени тяжести в ДТП, произошедших на территории Мурманской области. В региональном центре на улице Старостина «Mercedes Vito» в 8:25 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 44-летнюю женщину. По информации областного ГИБДД, пострадавшая обратилась за помощью амбулаторно.

Спустя пять минут на 1511 километре дороги «Санкт Петербург – Мурманск» водитель, «Chevrolet Niva», при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю «Saab». В результате столкновения 64-летняя пассажирка «Saab» была обслужена амбулаторно.

Фото: TopTwitter.com