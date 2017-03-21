89 столкновений автомобилей произошло в Мурманской области за сутки

22 Марта 2017 года, 11:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 462 нарушения правил дорожного движения.

30 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 7 водителей. Выявлено 8 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.

С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 215 нарушений ПДД. Всего было оформлено 89 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).