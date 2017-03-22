В Мурманской области выросли цены на нефтепродукты

22 Марта 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 марта/ БИ-ПОРТ – Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проводит мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Специалисты представляют данные за период с 13 марта по 19 марта.

За указанный период у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты выросли: АИ-92 и АИ-95 – на 20 копеек (37,17 рублей и 39,87 рублей соответственно), дизельное топливо (зима) – на 29 копеек (41,53 рубля).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» АИ-92 и АИ-95 подорожали на 20 копеек (38,34 рубля и 41,14 рубль), дизельное топливо в цене не изменилось.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» АИ-92 стал дороже на 24 копейки (37,17 рублей), АИ-95 – на 20 копеек (39,92 рублей), дизельное топливо (зима) – на 3 копейки (41,65 рубль).

У независимого продавца ООО «Колизей» АИ-92 подорожал на 10 копеек (37,10 рублей), дизельное топливо (зима) – на 30 копеек (41,60 рубль), а АИ-95 остался по прежней цене.

У ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс», ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились.