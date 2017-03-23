17 пьяных водителей задержали на дорогах области за сутки

23 Марта 2017 года, 11:59

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 марта/ БИ-ПОРТ – За минувшую среду в Мурманской области было выявлено 455 нарушений правил дорожного движения. Сотрудниками ГИБДД установлено, что 27 нарушений допущено пешеходами, из них шесть совершено несовершеннолетними.

За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 17 водителей. Кроме этого, северяне допустили 25 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 212 нарушений ПДД. Пять человек задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего оформлено 63 столкновения с материальным ущербом и без пострадавших.