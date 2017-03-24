McLaren показал тизер будущего гиперкара

24 Марта 2017 года, 18:00

Компания McLaren показала первый тизер новой модели, которая станет наследником легендарного F1 90-х. И это будет машина с приставкой «самый»: самый мощный, самый роскошный и самый технологичный дорожный McLaren за всю историю марки.

Судя по тизеру, внешность действительно будет как минимум самой необычной среди «МакЛаренов». Можно выделить очень обтекаемые формы, гигантский диффузор, футуристичную узкую оптику и ниспадающую линию крыши до самой кормы машины.

Внутри компании проект наследника F1 носит индекс BP23 (Bespoke Project 2), но во время мирового дебюта модель получит иное название. Исполнительный директор McLaren Automotive Майк Флюитт характеризует будущий суперкар как Hyper-GT («гиперкар гран-туризмо»), на котором будет комфортно путешествовать на дальние расстояния. Флюитт подтвердил, что автомобиль получит дизайнерские решения в стиле легендарного F1. Например, воздухозаборник на крыше, три места в салоне с креслом водителя посередине и поднимающиеся вверх двери.

Что касается технических характеристик, то пока компания не дает никакой конкретики кроме того, что силовая установка на BP23 будет гибридной с оригинальными узлами и компонентами, «которых нет ни у одной серийной машины в мире». Помимо этого, есть информация, что будущий флагман получит усовершенствованный карбоновый монокок от модели P1. Мощность гиперкара явно превысит 1000 лошадиных сил.

Как и F1, будущий гиперкар соберут в количестве 106 экземпляров. И да, они уже все распроданы. Причем, в мире не будет двух одинаковых BP23, так как каждый клиент приезжал лично к дилеру McLaren, чтобы оформить свою машину индивидуально.

Первые экземпляры BP23 компания отправит клиентам в 2019 году, но официальная дата премьеры еще не назначена. Скорее всего, живьем гиперкар мы увидим в 2018 году.