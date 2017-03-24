Самые эксклюзивные модели Porsche

24 Марта 2017 года, 18:24

Компания Porsche продолжает выпускать серию видеороликов о своих самых необычных моделях. На этот раз видео посвящено самым эксклюзивным моделям, выпущенным ограниченным тиражом. Повествование в ролике ведет босс подразделения Porsche Exclusive Борис Апенбрик.

Пятое место в рейтинге занял спорткар 911 Club Coupe 2012 года выпуска. Эта модель выпущена в количестве 13 штук в честь 60-летия первого клуба по интересам владельцев автомобилей марки.

На четвертом месте находится 408-сильный 911 Speedster 2011 года выпуска. Модель выпустили в честь знаменитого спорткара середины 20 века 356 Speedster. Тираж «Спидстера» 2011 года, как неудивительно, составил 356 экземпляров.

Третье место в рейтинге заняло купе 911 Sport Classic 2009 года. Автомобиль выполнен в гоночном ретро-стиле: с классической окраской, антикрылом «утиный хвост» и дисками фирмы Fuchs. Таких купе построили в количестве 250 экземпляров.

Второе место у 911 Turbo S 1992 года выпуска. Эта особая версия 911 Turbo была выпущена вместе с автоспортивным отделением марки и получила облегченный на 180 килограммов кузов.

А на первом месте в рейтинге оказалась еще официально не представленная модель. Апенбрик не снял покрывало с автомобиля, пообещав, что эту модель компания представит позже в текущем году.