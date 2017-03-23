Водитель, въехавший в сугроб, стал виновником ДТП на дороге области

24 Марта 2017 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – Два человека пострадали в ДТП, которые произошли на дорогах Мурманской области в минувшие сутки. В аварии на четвертом километре дороги «Кировск–Коашва» пострадал водитель УАЗа. По информации областного ГИБДД, он въехал в сугроб, расположенный с правой стороны дороги. В результате в него врезался КАМАЗ, который двигался в попутном направлении.

«Столкновение произошло в 16:05. Управлявший автомобилем УАЗ не учел дорожно-метеорологические условия, он был обслужен амбулаторно», – уточнили в ГИБДД.

Ранее в Мурманске водитель «Toyota» допустил наезд на припаркованный на улице Софьи Перовской «Ford», его водитель также обратился за помощью амбулаторно.

Фото: Twitter