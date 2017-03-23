На дорогах Мурманской области произошло 68 столкновений автомобилей

24 Марта 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области сотрудниками ГИБДД оформлено 68 столкновений автомобилей с материальным ущербом и без пострадавших. Всего за минувшие сутки зарегистрировано 428 нарушений правил дорожного движения. Из них 22 совершено пешеходами, восемь – несовершеннолетними.

Зафиксировано 24 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Шесть водителей задержаны за вождение в пьяном виде, еще пять – за неуплату административных штрафов. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 202 нарушения ПДД.