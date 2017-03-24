С 1 июля водители с иностранными правами лишатся работы

24 Марта 2017 года, 10:59

РОССИЯ/ 24 марта/ БИ-ПОРТ – С 1 июля этого года вступают в силу принятые еще в 2013 году поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и в Кодекс об административных правонарушениях, запрещающие брать на работу водителей с иностранными правами. Об этом пишут «Известия».

Нововведение не коснется иностранцев, использующих автомобиль для личных поездок. А за допуск к работе водителей, не имеющих российских удостоверений, работодателей будут штрафовать на 50 тысяч рублей. Вступление в силу этой нормы дважды откладывалось — водители-иностранцы и транспортные предприятия были не готовы к новым правилам, из-за этого могли возникнуть сбои в пассажирских перевозках.

По словам председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина, в одной только Москве проблемы с документами могут возникнуть у 20% таксистов. До 1 июля они должны сдать экзамен на знание ПДД и получить российские удостоверения. Новые требования профсоюз таксистов поддерживает и считает, что они сократят число нелегальных извозчиков.

«Значительная часть таксистов, особенно в Москве, имеют права Узбекистана, Таджикистана и других бывших союзных республик. При этом они зачастую не официально трудоустроены, а берут машины в аренду. Получается, что гражданин чужого государства незаконно занимается предпринимательской деятельностью на территории России», - говорит Щербин.

Некоторые иностранные граждане могут не успеть к 1 июля, даже если подадут заявление сегодня: ГИБДД будет делать запрос в компетентные органы иностранного государства, чтобы узнать, действительно ли такой гражданин получал там права. Переписка может растянуться на три-четыре месяца. Так что для многих проще и быстрее пройти обучение в российской автошколе и сдать экзамены на общих основаниях. Однако председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов отметил, что не наблюдает наплыва иностранных граждан, желающих учиться.

«Сейчас многие иностранцы вместо того, чтобы учить правила дорожного движения, опять пытаются найти посредников, предлагающих «помощь» в прохождении экзаменационных испытаний, — рассказал Ачкасов. — Многие трудовые мигранты, несмотря на наличие у них водительских удостоверений, никогда не учились в автошколах, а у некоторых удостоверения и просто фальшивые».

По его мнению, благодаря новым правилам, на российских дорогах будет меньше водителей, получивших водительские удостоверения без нормального обучения либо имеющих проблемы с законом. В то же время Ачкасов считает нерациональным выдавать срочное водительское удостоверение для работы по найму гражданам других стран, которые приезжают работать водителями лишь на определенный сезон.

«Было бы разумнее внедрить практику периодического подтверждения профессиональной квалификации иностранным водителям, которые работают по найму, — пояснил Ачкасов. — Если бы они ежегодно сдавали тест по правилам дорожного движения и проходили медицинское освидетельствование, то это бы привело к реальному повышению безопасности на дорогах».

Фото: агентство городских новостей «Москва»